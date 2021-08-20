Мадридский «Реал» очень сильно приблизился к подписанию форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. У страйкера летом 2022 года завершается контракт с «Пари Сен-Жермен», и президент Флорентино Перес рассчитывает, что подпишет Мбаппе как свободного агента в следующее межсезонье.

Источники газеты Marca сообщили , что у «Реала» есть шанс заполучить Килиана раньше. В мадридском клубе не хотят, чтобы в сделку вмешивались посредники, агенты и менеджеры. В руководстве «бланкос» понимают, что этот трансфер может решиться на самом высоком уровне, и Флорентино Пересу достаточно услышать «Да» от одного человека. Это эмир Катара и владелец «ПСЖ» Тамим бен Хамад Аль Зани.

По этой причине «Реал» опровергал попытки любых заинтересованных сторон подкатить к «Парижу» по поводу Мбаппе. В правлении «Сантьяго Бернабеу» понимают, что непосредственным боссам «Сен-Жермен» нужно показать уважение к их проекту.

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Помимо этого топ-менеджмент «Мадрида» не подпускал форварда «Дортмунда» Эрлинга Холанна и агента норвежца Мино Райолу, чтобы продемонстрировать Мбаппе максимальную заинтересованность в нем как в новом лидере «бланкос». Лидерам испанского клуба также велели проявлять респект к «ПСЖ» в публичном пространстве и на футбольном поле.

В столице Испании ждут реакцию эмира Катара и возможное согласие на сделку. В Marca уточнили, что приглашение Лионеля Месси в «Париж» никак не повлияло на решимость Килиана Мбаппе покинуть Францию и присоединиться к «Реалу».

«Мадрид» за последние два сезона выручил больше 120 миллионов евро на продажах Ашрафа Хакими, Серхио Регилона и Рафаэля Варана и не делал никаких покупок.

Килиан Мбаппе мог перейти на «Бернабеу» в 13-летнем возрасте, но он отказал тогдашнему тренеру молодежки «бланкос» Зинедину Зидану и не переехал в Испанию.

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