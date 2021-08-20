Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай признался, что после перехода в каталонский клуб даже не успел увидеться с Лионелем Месси, который покинул клуб 5 августа.

«Я даже не познакомился с ним. Месси с опозданием начал предсезонную подготовку из-за отпуска после Кубка Америки, и я даже не успел с ним поздороваться. Может, я смогу сделать это, когда мы встретимся друг с другом во время матча или когда он вернется в «Барселону». Кто знает», – приводит слова Депая Sport

«Барселона» объявила о переходе Депая 19 июня 2021 года, контракт с голландцем был подписан до 2023 года.

Несмотря на это, каталонцы смогли официально зарегистрировать Мемфиса для участия в матчах Ла Лиги лишь за день до первого тура чемпионата.

В стартовом туре Ла Лиги против «Сосьедада» форвард вышел в стартовом составе и отметился голевым пасом на Жерара Пике.

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