Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что предоставит отдых полузащитнику каталонцев Педри.

7 августа испанец сыграл в финале Олимпиады и провел 73-й матч в сезоне. А после этого принял участие в первом туре чемпионата Испании против «Реал Сосьедад».

«Мы долго думали о том, что будет лучше для Педри. И решили, что он сыграет в матче с «Атлетиком», но после этого у него будет двухнедельный перерыв. Мы приняли это решение, потому что не хотим иметь проблем с травмами в ноябре-декабре. Невозможно без последствий выдержать количество игр, которые Педри сыграл в прошлом сезоне – а ведь летом он выступил еще на двух турнирах. Ему нужен отдых – как минимум две недели», – приводит слова Кумана официальный сайт «Барсы»

Чемпионат Испании «Наслаждался как ребенок». Педри – о 73 матчах за сезон 13/08/2021 В 06:29

Впрочем, перерыв Педри может быть еще больше, если он не будет вызван в сборную Испании на 3 отборочных матча ЧМ-2022 против Швеции, Грузии и Косово в начале сентября. «Я разговаривал с Луисом Энрике, но это решение, которое должен принять и объяснить только он», – заявил Куман.

Педри провел больше всех матче в прошлом сезоне.

В составе сборной Испании он вышел в полуфинал чемпионата Европы и взял серебро Олимпиады.

Чемпионат Испании Куман назвал задачи «Барсы» после ухода Месси 13/08/2021 В 05:57