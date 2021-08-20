Испанский «Бетис» на официальном сайте оригинально объявил о переходе защитника «Фиорентины» Хермана Пеццелы.

О трансфере 30-летнего Пеццеллы, который вернулся в севильский клуб спустя четыре года, было объявлено в рамках тематического видео GTA. Ролик стал вирусным в соцсетях – всего за несколько часов он получил более 50 тысяч лаков в твиттере.

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Соглашение с 30-летним аргентинцем рассчитано на четыре сезона. Сумма сделки составила 4 млн евро.

На счету Пеццелы 23 матча за сборную Аргентины.

Защитник защищал цвета «Бетиса» с 2015 по 2018 годы, сыграв 61 матч.

Релиз перевыпущенных частей Grand Theft Auto (GTA) состоится не раньше 2022 года.

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