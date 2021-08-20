Испытывающая большие проблемы с финансами «Барселона» получила крупный кредит от банка Goldman Sachs в размере 455 млн евро.
Кредит выдан на 10 лет под 1,98% годовых. Предыдущий кредит выдавался под 6% годовых, пишет Mundo Deportivo.
Заем гарантирован телевизионными правами каталонского клуба.
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- Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что общий долг клуба превышает 1,3 млрд евро. Президент назвал финансовое положение клуба драматичным.
- На зарплаты у «Барсы» уходит 103% от суммы доходов клуба. Этот показатель на 20-25% больше, чем у конкурентов.
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