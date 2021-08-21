Мануэль Пеллегрини, главный тренер клуба «Реал Бетис», высказал критику в адрес испанского национального первенства.

«Нам нужно постараться, чтобы испанский чемпионат не был таким позорным. На встрече между игроками, тренерами и судьями нам сказали, что у нас самая медленная лига Европы, рассмотрение фолов занимает все большее время, все больше симуляций. Либо мы что-то с этим сделаем, либо люди купят билеты на что-нибудь другое. В Ла Лиге меньше всего настоящего футбола», – заявил Пеллегрини по информации Marca.

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Пеллегрини работает в клубе «Реал Бетис» с 2020 года.

В сезоне 2020/21 «Бетис» занял шестое место в чемпионате Испаии.

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