Мануэль Пеллегрини, главный тренер клуба «Реал Бетис», высказал критику в адрес испанского национального первенства.
«Нам нужно постараться, чтобы испанский чемпионат не был таким позорным. На встрече между игроками, тренерами и судьями нам сказали, что у нас самая медленная лига Европы, рассмотрение фолов занимает все большее время, все больше симуляций. Либо мы что-то с этим сделаем, либо люди купят билеты на что-нибудь другое. В Ла Лиге меньше всего настоящего футбола», – заявил Пеллегрини по информации Marca.
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- Пеллегрини работает в клубе «Реал Бетис» с 2020 года.
- В сезоне 2020/21 «Бетис» занял шестое место в чемпионате Испаии.
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