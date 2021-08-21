Мадридский «Реал» намерен сделать финальное предложение «Парижу» о приобретении форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

Источники испанской газеты AS передают, что Мбаппе четко настроен на то, что покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента, и не будет продлевать соглашение. Килиану не понравилось заявление президента «Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи, который сказал, что Мбаппе точно останется в клубе после подписания Лионеля Месси.

Параллельно форвард подружился с Каримом Бензема во время чемпионата Европы-2020 и получает от страйкера «Мадрида» слова поддержки и сообщения с предложением о переходе в «Реал». Руководство испанского клуба попросило Мбаппе не допускать публичных высказываний о возможном трансфере, чтобы не разозлить боссов «ПСЖ».

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В «Реале» рассчитывают, что начнут переговоры о переходе 22-летнего француза 30 августа. К этому моменту «Пари Сен-Жермен» проведет последний матч чемпионата перед перерывом на игры сборных, и правление «Парижа» не сможет обвинить мадридцев в давлении на спортивные результаты.

«Реал» готов заплатить за трансфер Килиана Мбаппе от 130 до 170 миллионов евро. Эту сумму они скопили после удачного финансового планирования в последние два сезона. Но ключевой момент – это согласие руководства «ПСЖ». Первый оффер в офис «Парижа» испанцы направят 30 августа, за сутки до закрытия трансферного окна. Об этом сообщили в AS.

Контракт Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает в июне 2022 года.

Мадридский «Реал» не покупал новых футболистов последние два сезона и продал игроков более чем на 150 миллионов евро.

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