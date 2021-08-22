Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после матча 2-го тура Ла Лиги с «Атлетиком», закончившимся со счетом 1:1, высказался об уходе Лионеля Месси.

«Я не люблю говорить об одном и том же каждый раз, но речь идет о лучшем в мире. Наши соперники больше боялись, когда Месси был с нами на поле. Для нас тоже заметна разница – если даешь мяч Лео, он обычно не теряет его. Но Месси здесь нет. Мы знаем это и не можем изменить ситуацию», – сказал Куман по информации Marca

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ», подписав 10 августа контракт сроком на два года с опцией продления еще на один.

Лионель пропустил стартовые матчи парижан в новом сезоне.

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