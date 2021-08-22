В летнее трансферное окно «Реал» не подпишет французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе или норвежца из «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Мадрид» видит подписание Мбаппе этим летом почти невозможным и не думает о приобретении Холанна из-за высоких комиссионных, которые потребовал бы Мино Райола. В клубе считают, что Мбаппе придет только если надоест шейху, а предложения или гнев француза не подействуют, рассказал журналист Пако Гонсалес в программе Tiempo de Juego.

Контракт Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает в июне 2022 года.

Мадридский «Реал» не покупал новых футболистов последние два сезона и продал игроков более чем на 150 миллионов евро.

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