«Реал» потерял первые очки в сезоне – мадридцы сыграли вничью (3:3) с «Леванте» во 2-м туре чемпионата Испании.

Все началось с быстрого мяча Гарета Бэйла уже на 5-й минуте: валлиец оказался совершенно один в центре штрафной и конвертировал изумительный пас Карима Бензема в первый гол за «Реал» в Ла Лиге за последние 2 года: а если точнее, с 1 сентября 2019 года.

Гарет Бэйл в матче «Алавес» – «Реал» Фото: Getty Images

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Первый тайм прошел под полным контролем гостей: «Леванте» нанес всего 2 удара в сторону ворот «Мадрида» и при этом ни разу не потревожил Тибо Куртуа. Тогда как «Реал» пробил 11 раз и владел мячом 58% времени. Но после выхода из раздевалок команды как будто подменили. Уже через 28 секунд после свистка Гильермо Фернандеса о возобновлении матча «Леванте» сравнял счет: Рохер получил тонкую передачу от Мелеро и влупил по мячу в касание – тот транзитом от Куртуа заскользил в сетку.

На этом дерзкие валенсийцы не остановились и принялись гасить именитых гостей дальше. на 57-й минуте «Леванте» повел в счете после смачного удара Хосе Кампаньи с разворота в касание.

Хосе Кампанья, «Леванте» – «Реал» Фото: Getty Images

Ситуацию выправили замены Анчелотти: спустя 2 минуты после гола Кампаньи Папа Карло произвел тройную рокировку в составе, и это дало результат. На 73-й минуте появившийся на поле Карвахаль выиграл борьбу за мяч на своей половине поля, отдал его в центр на Каземиро, а бразилец продлил атаку вертикальным пасом на соотечественника Винисиуса. Вингер выиграл скоростной забег у оппонента, а после красиво переиграл вратаря – счет снова стал равным, 2:2.

Винисиус, «Леванте» – «Реал» Фото: Getty Images

Но это был далеко не конец: за 11 минут до финального свистка «Леванте» во второй раз повел в счете. Мяч, забитый после розыгрыша штрафного у ворот Куртуа вышел невероятно курьезным, ведь голевую скидку на Робера Пьера выполнил защитник «Реала» Давид Алаба. Австриец неловко подстроился под мяч и невольно подыграл капитану валенсийцев – 3:2

Давид Алаба, «Леванте» – «Реал» Фото: Getty Images

Но «Реал» нашел в себе силы на новый камбэк: сначала валенсийцев спас Айтор Фернандес, который потащил мертвый мяч после удара в упор от Луки Йовича. Но через минуту не выручил и он: Винисиус забежал в штрафную и почти что с нулевого угла пробил по воротам. Красивым обводящим ударом бразилец не только сравнял счет, но и вышел в лидеры гонки бомбардиров Ла Лиги. Вини делит первое место вместе с Анхелем Корреа из «Атлетико» – у них по три гола. При этом суммарно бразилец провел на поле лишь 57 минут и все свои мячи забивал после выходов на замену.

Винисиус, «Леванте» – «Реал» Фото: Getty Images

После этого хозяева едва подарили «Реалу» по-настоящему королевский шанс все же увезти из Валенсии 3 очка. А именно Айтор Фернандес: вратарь «Леванте» забылся и сыграл руками за пределами штрафной. Проблема заключалась в том, что тренер только что провел последнюю замену. Игроки долго решали, кто же займет место в воротах – в итоге перчатки и свитер натянул на себя крепкий центральный защитник Рубен Везу.

У «Реала» было примерно семь-восемь минут на один удар в створ, но на решающий навал у «бланкос» креатива не хватило. Везу сохранил ворота в неприкосновенности, а «Леванте» отнял 2 очка у фаворита.

Рубен Везу, «Леванте» – «Реал» Фото: Getty Images

После финального свистка главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что игра и особенно результат оставили у него горький привкус. И Папу Карло можно понять: «Мадрид» хоть и идет в таблице выше «Барсы», но уже сегодня может съехать со второй строчки на третью, если «Севилья» на выезде обыграет «Хетафе».

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