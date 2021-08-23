Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн все еще может вернуться в «Атлетико» этим летом. Каталонцы хотят за счет продажи француза разгрузить зарплатную ведомость, а мадридцы не прочь его вернуть, поскольку у команды Диего Симеоне возникли проблемы с трансфером Душана Влаховича из «Фиорентины».
В то же время, по информации El Chiringuito TV, в сделку точно не войдет Жоау Феликс – каталонцы хотят получить кэш.
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- Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» в 2019 году за 120 млн евро.
- В 101 матче за каталонский клуб Антуан забил 35 мячей.
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«Барса» не хочет отпускать Гризманна в «Атлетико» (Diario Sport)