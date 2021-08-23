Мадридский «Реал» анонсировал возвращение на «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции стадиона.
11 сентября «королевский клуб» примет «Сельту» в рамках 4-го тура чемпионата Испании, сообщает пресс-служба «Реала».
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Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» началась в 2019 году. Вместимость арены не изменится – 81 тысяча зрителей. В сезоне-2020/21 «Реал» играл на стадионе «Альфредо ди Стефано».
- Три стартовых тура сезона-2021/22 «Реал» проводит на выезде.
- В первом туре «Реал» разгромил «Алавес» (4:1), но следом с трудом избежал поражения от «Леванте» (3:3).
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