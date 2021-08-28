27 августа «Валенсия» победила «Алавес» в матче третьего тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 3:0. Мячи по ходу игры забили Даниэль Васс, Карлос Солер и Гонсалу Гедеш.
Денис Черышев стал соавтором первого гола: российский полузащитник обменялся пасами с партнером на фланге, а потом прострелил точно на ногу Вассу на линии вратарской.
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Удаление Головина, 90 минут Черышева и один гол на всех
Для Дениса это первое результативное действие в сезоне-2021/22.
- «Валенсия» после победы вышла на первое место в Примере.
- «Алавес» после трех поражений на старте сезона замыкает таблицу.
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Чемпионат Испании
Гол Черышева принес «Валенсии» победу. Денис был капитаном