27 августа «Валенсия» победила «Алавес» в матче третьего тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 3:0. Мячи по ходу игры забили Даниэль Васс, Карлос Солер и Гонсалу Гедеш.

Денис Черышев стал соавтором первого гола: российский полузащитник обменялся пасами с партнером на фланге, а потом прострелил точно на ногу Вассу на линии вратарской.

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Для Дениса это первое результативное действие в сезоне-2021/22.

«Валенсия» после победы вышла на первое место в Примере.

«Алавес» после трех поражений на старте сезона замыкает таблицу.

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