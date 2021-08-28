Правительство Испании позволит «Барселоне» и мадридскому «Реалу» растянуть выплату кредитов на 10 лет.

Суммарно оба клуба должны выплатить 300 миллионов евро. Долг «Барселоны» составляет 100 миллионов евро, «Реала» – 200 миллионов.

Речь идет о тех кредитах, которые были предоставлены клубам при поручительстве аффилированной с министерством экономики Испании структуры Instituto de Credito Oficial. Правительство принимает во внимание трудное финансовое положение команд и дает им отсрочку, сообщает издание AS.

Чемпионат Франции «Реал» выставил ультиматум «ПСЖ» по срокам трансфера Мбаппе 12 ЧАСОВ НАЗАД

Помимо этого, руководство «Барсы» вынуждено урезать зарплаты игрокам в 50%, чтобы справиться с текущим положением дел.

«Реал» и «Барселона» столкнулись с серьезными финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Англии Погба попросил Райолу организовать ему переход в «Реал» (Marca) 13 ЧАСОВ НАЗАД