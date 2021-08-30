В сезоне-2019/20 Винисиус оказался одним из самых критикуемых в составе мадридского «Реала». Бразилец шокировал реализацией: он легко крутил защитников финтами, но постоянно проваливался в завершении. За сезон вингер выдавил всего шесть мячей – по три в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

«Мне нравится играть с мячом. Идти в обводки проще, чем забивать», – грустил Вини. В новом сезоне 21-летний бразилец, кажется, расстался с неуверенностью у чужих ворот: в трех первых турах он воткнул три – столько же в 35 играх прошлого розыгрыша.

Зинедин Зидан не сильно верил в нестабильного янгстера: частое игровое время Вини в прошедшем сезоне связано с травмами его конкурентов. Бразилец же выбыл всего раз – подхватил кишечный вирус и пропустил всего три дня (и одну игру). Отсутствие повреждений прописало вингера в основном составе, к тому же особенно много пропустил Эден Азар. В сумме бельгиец отсидел на больничном 24 тура и освободил место в основе.

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Винисиус Жуниор и Зинедин Зидан Фото: Getty Images

Зидан все равно не доверял экс-игроку «Фламенго»: в Ла Лиге Вини провел всего восемь полных игр, а когда воскресал Азар, неизменно отправлялся в запас. Дополнительно на бразильца свалилась критика болельщиков и медиа – он жил под постоянным хейтом из-за кошмарных промахов. «Мы не контролируем то, что говорят вокруг. Иногда критика жесткая, и ему придется с ней смириться, это «Реал Мадрид», – Зизу не особо поддерживал.

Внутри команды атмосфера тоже давила. Янгстер испортил отношения с Зиданом в августе 2020-го перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ с «Манчестер Сити». На предматчевом собрании Винисиус проигнорировал речь тренера и большую часть планерки просидел в телефоне. Бразилец расстроился из-за того, что незадолго перед матчем тренер впихнул в основу Азара, а его оставил в запасе. Янгстер просидел на скамейке 90 минут, хотя в двух предыдущих играх ЛЧ оформил 1+1. После этого отношения Зизу и Винисиуса окончательно испортились.

Смена тренера случилась вовремя: Карло Анчелотти сразу же доверился молодому бразильцу и позитивно настроил его на новый сезон, несмотря на предполагаемый уход летом. Из-за выхода Великобритании из ЕС в «Реале» оказалось четыре легионера: Родриго, Винисиус, Эдер Милитао и Гарет Бэйл, а лимит Ла Лиги разрешает вносить в заявку только трех игроков не из ЕС. Расставаться с кем-то из них не входило в планы тренера, но правила вынуждали продать одного из футболистов. «Бланкос» выручили поправки в постановлении лиги – контракты с легионерами, которые заключили до изменений, оставляли их в заявке. Так клуб втиснулся в лимит и сохранил в обойме всех четверых.

«Реал» Мадрид, Винисиус Жуниор и Родриго Фото: Getty Images

Помимо лимита вытащить Винисиуса из «Реала» пытался «Ман Юнайтед». «Красные дьяволы» купили у испанцев Рафаэля Варана за 40 млн евро и пробовали вместе с французом забрать бразильца. «МЮ» заманивал Флорентина Переса 70 млн евро, а игрока – убедительными аргументами: в «Реал» вот-вот придет Килиан Мбаппе, а Вини и так запасной – в Англии у него будет больше игрового времени. После неудачи с Винисиусом «красные дьяволы» подписали Джейдона Санчо. После кошмара в прошлом сезоне бразилец наверняка бы согласился слинять из Мадрида, но трансфер заблокировал Анчелотти.

Роль Винисиуса в новом сезоне не поменялась: в первых двух турах он выскочил на замену и провел на поле всего 55 минут. Зато изменилась игра бразильца: он все так же эффектно пролетал на дриблинге, но теперь не терялся перед чужими воротами. Бразилец отблагодарил Карло за доверие тремя голами и спасенной ничьей с «Леванте» (3:3): Вини выпорхнул на замену на 59-й минуте и оформил дубль. Особенно красочным получился второй мяч на 85-й минуте: вингер вспорол левый фланг и с острого угла зарядил в дальний.

Винисиус Жуниор гол «Леванте» Фото: Getty Images

«Он очень быстрый. Винисиус должен забивать так, как забил первый мяч, ведь он превосходит защитников в скорости. В штрафной ему сложнее, но с его качествами он может чаще забивать издалека и после выходов один на один. Винисиус – важный игрок. Не так важно начать игру, как закончить ее, и сегодня он сделал это благодаря своей свежести», – хвалил Карло после игры с «Леванте».

Анчелотти отметил, что для Вини важнее не начинать игры в основе, а заканчивать их. Бразилец стал ключевым исполнителем в игре с «Леванте» благодаря скорости и напору, к которому не приготовились выжатые защитники. Конечно, тренер после ничьи с «лягушками» объявил, что вингер точно попадет в основу против «Бетиса», однако стабильное место все равно не гарантировано. Он действительно выскочил в основе с севильцами, но на этот раз остался без результативных действий (но совершил больше всех обводок) и заменился на 78-й минуте. В «Реале» россыпь игроков атаки, и выигрывать конкуренцию у Винисиуса получится только при стабильной игре. Плюс в «Реале» ожидают Килиана Мбаппе, который еще сильнее обострит борьбу за места в основе.

Сейчас для Винисиуса настал лучший момент карьеры в «Реале»: он приносит результат, почувствовал доверие тренера и преодолел внутренние конфликты. Благополучие может продлится недолго, но в любом случае дальнейшая карьера в Мадриде зависит только от самого бразильца.

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