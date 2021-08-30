«Вильярреал» был близок к героической победе над «Атлетико» в 3-м туре чемпионата Испании, но все испортила досадная ошибка в компенсированное время.

Команда Унаи Эмери дважды выходила вперед – на 52-й минуте счет открыл Ману Тригерос, а за 16 минут до конца Арнаут Грёневельд превратил 1:1 в более приятные глазу фанатов «подлодки» 1:2. Старания Луиса Суареса, который сравнял счет на 56-й минуте, рисковали остаться напрасными: основное время закончилось, от первого поражения в Ла Лиге «Атлетико» отделяло 5 минут.

Все изменилось на последней минуте компенсированного арбитром времени. Сауль выполнил длинный заброс со своей половины поля к штрафной «Вильярреала», защитник гостей Аисса Манди скинул мяч киперу, но Херонимо Рульи почему-то покинул створ ворот. Несогласованные действия партнеров привели к тому, что мяч спокойно закатился в пустые ворота – Рульи хоть из последних сил пытался, но не сумел помешать ему проникнуть в сетку. После этого Сесар Сото Градо дал финальный свисток – матч закончился со счетом 2:2.

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«Атлетико» впервые в сезоне потерял очки и упустил шанс выйти в единоличные лидеры Ла Лиги.

После трех туров первую строчку таблицы с семью очками занимает «Реал». Но лишь по дополнительным показателям – одинаковое с мадридцами количество баллов набрали также «Валенсия», «Севилья», «Барселона», «Атлетико» и «Мальорка».

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