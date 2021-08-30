Летом 2015-го от 21-летней звезды Эредивизи ждали магии на «Олд Траффорд». Мемфис перешел в «МЮ» за 34 миллиона евро после мощнейшего сезона в составе ПСВ: клуб выиграл чемпионат впервые за семь лет, а игрок стал лучшим бомбардиром. Английские болельщики ждали от вингера эффектных обводок и красивых голов. Луи ван Гал наградил его почетным седьмым номером, освободившимся после бегства Анхеля ди Марии. Никто не сомневался, что Депай и другой дорогой новичок Антони Марсьяль откроют новую эру и освободят «МЮ» от призраков Дэвида Мойеса.

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Ван Гал расстался не только с Ди Марией – в то трансферное окно от Железного тюльпана уехали Робин ван Перси, Радамель Фалькао и Хавьер Эрнандес. Вариантов в атаке оставалось не так много, но тренер рассчитывал на прогресс молодых звезд и опыт Уэйна Руни. Мемфис оправдал надежды ярким стартом: в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Брюгге» оформил дубль и исполнил классный результативный навес на Маруана Феллайни.

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Оставалось показать такие же скиллы в Премьер-лиге, но неожиданно что-то пошло не так. Уже в следующей игре против «Ньюкасла» Депай потерял мяч 35 раз и установил антирекорд чемпионата Англии по этому показателю. Встреча превратилась в демонстрацию худших качеств «МЮ» Ван Гала и завершилась нулевой ничьей. Фаворит подолгу перекатывал мяч вдали от штрафной соперника и почти не взвинчивал темп, Руни сваливался в центр поля, а отвечавший за креатив голландец бессмысленно метался у чужих ворот.

Мемфис Депай празднует гол в ворота ПСВ Фото: Getty Images

В сентябре 2015-го Мемфис еще вспыхнул двумя голами – ПСВ в ЛЧ и «Сандерленду» в АПЛ, но после этого совсем затух. К фанатам пришло осознание того, что он, несмотря на сумасшедший талант, не подходит под систему Ван Гала. Тренер помешался на четкой структуре и дисциплине – под его руководством импровизация и рискованные финты не привели Депая к признанию, а лишили места в старте. Постепенно статусного новичка вытеснил Джесси Лингард, который только восстановился от тяжелой травмы. Воспитанник подкупил Ван Гала универсальностью и покладистым характером: он выполнял любые указания и не стремился выделиться на фоне остальной команды.

Одной из главных причин спада Депая оказалась тяжелая травма Люка Шоу: крайний защитник получил двойной перелом против ПСВ и выбыл до конца сезона. До этого вингер эффективно взаимодействовал на левом фланге именно с английским фулбэком, и потеря идеального партнера затормозила адаптацию Мемфиса. «Мне приходилось следовать указаниям Ван Гала, иначе я терял место в основе, – рассказал он. – Однако я знал, что не проявлю себя, если буду только носиться по флангу. Я не понимал, почему он купил меня за определенные качества, которые я проявил в ПСВ и сборной, а затем заставлял исполнять роль, которая мне не подходила».

Луи ван Гал и Мемфис Депай Фото: Getty Images

За несколько месяцев Мемфис прошел путь от молодой звезды до помехи и окопался на лавке. Голы давались «МЮ» с огромным трудом, но Железный тюльпан даже в самые отчаянные моменты редко доверял соотечественнику. Журналисты чувствовали вкус крови, давили на Депая и распускали слухи о скором увольнении Ван Гала. Последний разъяренно отбивался от хищных медиа и отказывался менять тактику – команда по-прежнему коллекционировала нулевые ничьи и к концу первого круга выпала из лигочемпионской зоны.

Низшей точки «Юнайтед» достиг в период с конца ноября по конец января: две победы и девять голов в 10 матчах, поражения от «Борнмута», «Норвича», «Саутгемптона» и «Стока». Последнее получилось особенно болезненным для Депая, который привез один из голов. Голландец оказался на позиции крайнего защитника и решил скинуть мяч головой на Де Хеа, но ударил недостаточно сильно и оставил вратаря на растерзание двум соперникам.

Ван Гал настолько разозлился на Мемфиса, что сослал того в резерв, однако жесткие воспитательные меры произвели противоположный эффект. К тому времени вингера критиковали не только за слабые выступления, но и за яркий образ, который не соответствовал его уровню игры: брендовую одежду, дорогие машины и стиль, который больше подошел бы поп-звезде, чем переживающему худший отрезок в карьере футболисту. Перед выступлением за молодежку Руни предупредил Депая, чтобы тот обошелся без модных штучек, но Мемфис проигнорировал совет.

Резервисты играли в Олтрингеме, но Мемфис выглядел так, будто приехал не на матч в провинциальном городке под Манчестером, а в модный ночной клуб в Лондоне. «Он появился в Rolls-Royce, одетый в красную кожаную куртку и ковбойскую шляпу, – вспоминал Руни. – И я подумал: «Какой вообще в этом смысл?» Подобные выходки усугубили ситуацию: за Депаем закрепился ярлык тусовщика, хотя сам игрок утверждал, что за полтора года посетил лишь одну вечеринку. Давление становилось невыносимым: болельщики винили во всех проблемах голландца, которого еще недавно считали спасителем.

Кошмар Мемфиса продолжился в феврале 2016-го в выездном матче против «Челси». К добавленному времени «Юнайтед» имел минимальное преимущество, пока вышедший на 87-й минуте вингер не исполнил неточный пас на Моргана Шнайдерлина и не организовал голевой момент для Диего Косты. Тот воспользовался возможностью, и «Манчестер» снова потерял очки. В интервью после игры Руни попытался оправдать Мемфиса, но к тому времени никто, включая самого голландца, не верил, что тот засверкает на «Олд Траффорд».

Уэйн Руни и Мемфис Депай Фото: Getty Images

Надежда появилась летом 2016-го, когда скучного Ван Гала уволили за пятое место в чемпионате, а на его место позвали Жозе Моуринью. Однако Особенный обошелся с Депаем еще жестче, чем предшественник: после слабого выступления в товарищеских встречах с «Уиганом» и «Боруссией Дортмунд» сразу отправил голландца в глубокий запас. За первую половину сезона-2016/17 Мемфис поучаствовал лишь в четырех матчах Премьер-лиги. «В то время я потерял самообладание, – признался он. – После тренировок приходил домой и не хотел ни с кем общаться. Психологически это был очень плохой период для меня, и с каждым днем он становился все хуже. Впервые в жизни я потерял удовольствие от футбола».

Моуринью объяснил, что Депай оказался недостаточно взрослым для выступлений под его руководством: «Иногда талантливые игроки отправляются в большие клубы, хотя еще не готовы. Они не могут понять, что в таких командах идет жесточайшая конкуренция и они не могут выходить на поле постоянно. Из-за отрыва от реальности некоторые превращаются в капризных детей. Именно это случилось с Мемфисом». После очередного матча, за которым голландец наблюдал с трибун, он вернулся в особняк, арендованный у Фила Невилла, и в отчаянии раскидал все, что попалось под руку: кухонные приборы, посуду, мебель. После приступа ярости Депай понял, что больше так продолжаться не может, и твердо решил покинуть «Юнайтед».

Он подошел к выбору нового клуба максимально ответственно: нанял аналитиков, которые подобрали подходящую ему по стилю команду. На этот раз голландец не стремился к элитному статусу – его беспокоила лишь возможность регулярно выходить на поле и делать то, что получается у него лучше всего. Он остановился на «Лионе», где ему разрешили формально занимать левый фланг, но смещаться в центр, фантазировать и не оттягиваться назад для подстраховки. «МЮ» не упирался и позволил Мемфису уехать во Францию в январе 2017-го всего за 16 миллионов – в два раза меньше, чем сами англичане заплатили полтора года назад.

Спустя пять лет очевидно, что неудача в «Ман Юнайтед» – сочетание разных факторов и не только вина Мемфиса. Наверняка под руководством другого коуча, который не навязывал бы философию, как Ван Гал, и обращался с трудными игроками мягче Моуринью, у голландца было бы больше шансов. Он пришел в переходный период: болельщики жили воспоминаниями о величии Ферги, прежние лидеры старели, а на новых возложили слишком большую ответственность. От Руни ждали 25 голов за сезон – отяжелевший кэп забил в чемпионате лишь восемь, но легендарный статус спас его от критики, а во всех проблемах обвинили Депая.

Трансфер в «Лион» возродил карьеру голландца: за 139 матчей в Лиге 1 он наколотил 63 мяча и отдал 48 ассистов. Яркие связки с Набилем Фекиром, Мусой Дембеле и Бертраном Траоре не терялись даже на фоне звездных нападающих «ПСЖ». Мемфис доказал, что обладает не только талантом, но и менталитетом победителя. Кошмарный период в Премьер-лиге не сломил его, а закалил и сделал сильнее.

Летом 2021-го Депай созрел для второй попытки в топ-клубе и отправился спасать «Барсу». На этот раз он выглядит совсем не тем растерянным подростком, который провалился в Англии. Теперь Мемфис готов к статусу лидера, а тренер едва ли осмелится ограничивать его талант строгим списком обязанностей.

Чемпионат Испании «Барса» надеется зарегистровать Депая до 1-го тура Ла Лиги 11/08/2021 В 21:00