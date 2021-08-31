Криштиану Роналду так хотел покинуть «Ювентус» этим летом, что был согласен даже на переход в «Барселону».

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Представители 36-летнего форварда связывались с каталонцами и предлагали им услуги Криша, сообщил Diario Sport со ссылкой на Catalunya Radio. Однако «Барса» без колебаний оказалось от переговоров по трансферу португальца – каталонцы не могли не принять во внимание мадридское прошлое Роналду.

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В период с 2009 по 2018 год Роналду выступал за «Реал». В составе мадридцев Криш выиграл 15 трофеев и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

27 августа было объявлено о возвращении португальца в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год.

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