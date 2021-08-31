Нападающий Килиан Мбаппе не намерен подписывать новый контракт с «ПСЖ». Он понимает, что его ждут многие клубы, но футболист твердо уверен, что в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Испании.
По данным Sky Sports, у парижан нет шансов на заключение нового соглашения с форвардом. Килиан вновь сообщил руководителям «ПСЖ», что не продлит контракт ни при каких условиях.
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Мбаппе планирует подписать предварительное соглашение с «Реалом» в январе. Он знает, что все топ-клубы хотят подписать его следующим летом, но намерен перейти в стан «бланкос».
Несмотря на отказ «Пари Сен-Жермен» продать его в «Реал» этим летом, Мбаппе будет профессионально относиться к обязанностям в течение сезона. До следующего лета он будет отдавать максимум в каждом матче в футболке парижан.
- Этим летом «Реал» предлагал за Мбаппе 180 млн евро.
- В этом сезоне 22-летний форвард забил 3 мяча и сделал 2 голевых передачи в 4 матчах Лиги 1.
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