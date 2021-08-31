«Реал» оформил долгожданный трансфер – состав «Мадрида» пополнил французский полузащитник Эдуардо Камавинга. Испанский клуб сообщил о переходе официально.

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Сумма сделки не разглашается, но ранее Фабрицио Романо писал о том, что «Ренн» получит за звезду 31 млн евро + различные бонусы.

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Слухи о переходе Камавинга в «Реал» ходили уже давно: в 2020-м году инсайдеры сообщали, что испанский гранд обязательно заберет проспекта в 2021-м. Так и случилось: во много благодаря желанию самого футболиста играть именно на «Сантьяго Бернабеу».

Камавинга – первое подписание «Реала» с сезона-2019/20. В прошлой кампании «Мадрид» обошелся без новичков, а Давид Алаба, пополнивший состав «бланкос» этим летом, достался испанцам бесплатно.

Камавинга – воспитанник «Ренна». За основную команду он дебютировал в 2019 году.

19-летний полузащитник провел 3 матча за взрослую сборную Франции.

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