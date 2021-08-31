Проблемы «Барселоны» с бюджетом никуда не делись. Клуб настолько разорен предыдущим руководством, что денег едва хватает, чтобы выплачивать 50% зарплаты игрокам.
Первым на уступки пошел Жерар Пике, отказавшись от доброй половины зарплаты и практически всех бонусов. Тогда «Барса» смогла заявить Депая и Гарсию на новый сезон в Примере.
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Сейчас навстречу клубу пошли остальные капитаны «сине-гранатовых», Серхио Бускетс и Жорди Альба. Они согласились уменьшить суммы выплат, чтобы «Барселона» дозаявила Серхио Агуэро. Теперь «Барса» полностью представила состав, с которым будет бороться за титул чемпиона Ла Лиги, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
- Из-за финансовых трудностей и запретов со стороны Примеры, «Барселона» не смогла продлить контракт с Лео Месси.
- Общий долг «Барсы» составляет более миллиарда евро.
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