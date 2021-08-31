Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн вернулся в мадридский «Атлетико». Он перешел в столичный клуб на правах аренды с опцией выкупа из «Барселоны».

Инсайдер The Guardian Фабрицио Романо уточнил , что следующим летом «Мадрид» должен будет заплатить за Гризманна 40 миллионов евро. Футболист подписал контракт с «рохибланкос» по схеме 2+1.

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30-летний страйкер выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 гг. и забил 94 мяча в 180 матчах. За «Барсу» Гризманн провел всего два полноценных сезона (2019/20 и 2020/21) и вонзил 22 мяча в 74 встречах. В июне 2019-го «сине-гранатовые» активировали опцию выкупа Антуана и заплатили «индейцам» 120 миллионов евро за переход нападающего.

В составе «Мадрида» Гризманн выиграл Лигу Европы-2017/18 и Суперкубок УЕФА-2018, а также стал финалистом Лиги чемпионов-2015/16. С «Барселоной» француз взял только Кубок Испании-2020/21.

В летнее межсезонье «Барса» заработала на продаже футболистов уже 76,5 миллиона евро, причем шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси покинул команду бесплатно на правах свободного агента.

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