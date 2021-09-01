Нападающий «Севильи» Люк де Йонг стал новым футболистом «Барселоны». Каталонский клуб взял 31-летнего голландца в аренду на сезон-2021/22.
«Барса» полностью возьмет на себя зарплату Де Йонга и будет платить ему 100% оклада, сообщается на официальном сайте каталонцев. Также в соглашении прописана опция выкупа. Трансфер уже одобрил главный тренер «сине-гранатовых» Роналд Куман, работавший с Люком в сборной Нидерландов.
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Эта сделка стала возможной после аренды Антуана Гризманна в мадридский «Атлетико». 30-летний француз вернулся в столичный клуб после двух лет на «Камп Ноу». Инсайдер The Guardian Фабрицио Романо писал, что за выкуп Гризманна «индейцы» заплатят 40 миллионов евро.
- Люк де Йонг выступал за «Севилью» на протяжении двух сезонов. В чемпионате Испании-2020/21 Де Йонг забил 4 мяча в 34 матчах андалусийского клуба.
- Люк стал пятым трансфером «Барселоны» в это межсезонье. Летом 2021-го «Барса» подписала Серхио Агуэро и Эрика Гарсию из «Манчестер Сити», Эмерсона из «Бетиса» и Мемфиса Депая из «Лиона».
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