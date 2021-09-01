Последнюю неделю я прозагорал в отпуске, но каждый заход в телеграм сопровождался пачкой апдейтов из трансферных каналов. Даже возле пляжа я следил за тем, как растут офферы «Реала» по Мбаппе: 160 млн, 170 плюс 10 бонусами, 190, а потом и 200 миллионов евро. Я выучил имена всех родственников владельца «ПСЖ». Составил психологический портрет катарского эмира. Пропылесосил инстаграм Бензема в поисках отсылок. Минимум трижды готовился писать о главном трансфере лета.

А потом переход Килиана сорвался – и это замечательно.

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Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Флорентино Перес уже больше года плачется, что пандемия убила бюджет «Реала». Прошлым летом Зидан не получил ни одного новичка – говорили, нет денег. До последних десяти дней этого лета казалось, что Фло не врет, но дедлайн подтвердил: Перес умеет блефовать. Президент месяцами копил кэш, чтобы экстренно перехватить Мбаппе – это была единственная миссия. И если бы окно раздвинули еще на пару дней, Перес бы дошел и до 210 млн, и до рекорда Неймара, и еще выше. К счастью для «Реала», прогремел гонг – больше никаких переходов.

В чем проблема с трансфером Килиана? Нюансов сразу два. Во-первых, крайне бредово тратить 200 млн на парня, у которого через год истекает контракт. Особенно после аналогичного краха с Азаром, за которого Перес обещал под 160 млн евро. Жизнь учит: иногда нужно немного подождать и круто сэкономить, учитывая, что Мбаппе бредит «Реалом».

Во-вторых, если у Флорентино все же обнаружились эти сотни миллионов, значит, можно было рационально укреплять состав все лето. Например, подписать элитного центрального защитника: один Алаба не способен равноценно заменить тандем Рамос – Варан. Но вместо поиска ЦЗ Флорентино сфокусировался на Мбаппе за 200+ миллионов – это примерно как прицениваться к роскошному авто, снимая хрущовку на первом этаже.

Давид Алаба, Флорентино Перес и Карло Анчелотти Фото: Getty Images

В-третьих, есть полно крутых страйкеров дешевле 200 млн. За ощутимо меньшие деньги «Реал» мог выцепить и Холлана, и даже Левандовского (очевидно, Роберт проведет на шикарном уровне еще 3-4 сезона). Но президент зациклился на Мбаппе и не видел никого вокруг, хотя имел возможность всего за два лета собрать убийственную атаку. Платный трансфер снайпера сейчас, бесплатный Мбаппе в 2022-м – красота.

Любопытно, что даже бесшумный переход Камавинга за 30+ млн евро гораздо релевантнее для «Мадрида», чем покупка Килиана этим летом. Эдуардо, которого взяли по цене ниже рынка, всегда поможет в середине, где у «Реала» собрались одни ветераны. Зато в атаке людей хватает и без Мбаппе: есть вечный Бензема (в него поверили, он зажег), явно повзрослел Винисиус, последние шансы должны получить Азар, Бэйл и Йович. К тому же в ростере томится недешевый (45 млн) Родриго, от которого тоже ждут прогресса.

Футболистов немало – таким составом точно можно бороться за золото Ла Лиги. А вот за победу в ЛЧ не удалось бы сражаться даже после перехода Мбаппе, потому что Флорентино Перес в очередной раз забыл об укреплении важных позиций. У босса всегда один приоритет – трансфер суперзвезды. Как же круто, что он произойдет лишь в следующем году. И как же здорово, что Мбаппе будет бесплатным.

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