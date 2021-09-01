«Барселона» определилась с вопросом о присвоении 10 номера. Его счастливым обладателем стал молодой нападающий «сине-гранатовых» Ансу Фати.
Фати – воспитанник «Ла Масии» и один из самых перспективных игроков в «Барселоне» на данный момент. Официальный сайт каталонской команды уже сообщил, что именно Фати возьмет 10-й номер, под которым играл Лионель Месси.
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В Испании запрещено пропускать номера при регистрации игроков. Поэтому номер Месси не смогли вывести из обращения. Все номера с 1-го по 25-й должны использоваться, если клуб хочет получить официальное разрешение на участие в матчах Примеры.
- Фати не играл с ноября прошлого года из-за травмы мениска.
- «Барселона» рассматривала вариант с передачей номера Филиппе Коутиньо.
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