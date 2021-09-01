Антуан Гризманн – игрок мадридского «Атлетико». Форвард отправляется в свой бывший клуб и прощается с болельщиками «Барселоны».

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«Дорогие «кулес»! Прощаюсь с вами и благодарю за вашу любовь. Я отдал все ради футболки «Барселоны» и стал частью истории великого клуба. Ухожу с грустью в сердце из-за того, что не смогу больше насладиться вашим присутствием на трибунах, но горжусь, что стал одним из ваших фанатов», – написал Гризманн в твиттере.

Чемпионат Испании Гризманн вернулся в «Атлетико» после двух сезонов в «Барселоне» 16 ЧАСОВ НАЗАД

Французский форвард отправился в «Атлетико» в аренду на 2 года, с обязательным правом выкупа за 40 миллионов евро.

«Барселона» покупала Гризманна в 2019 году за 120 миллионов евро.

В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.\

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