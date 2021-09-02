Будущее полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича остается неопределенным.
На данный момент у боснийца есть варианты продолжения карьеры, сообщает Mundo Deportivo.
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Один из основных – переход в «Зенит». Утверждается, что петербуржцы обращались к «блаугране» еще до закрытия трансферного окна в Испании.
«Зенит» хотел взять 31-летнего игрока в аренду и платить ему большую часть зарплаты, но Пьянич отказался. Тем не менее интерес к игроку со стороны сине-бело-голубых сохраняется.
Если агенты боснийца не смогут подобрать новый клуб Пьяничу, то Миралем проведет еще один сезон в «Барселоне». В этом случае футболисту придется пойти на снижение зарплаты.
- В прошлом сезоне Пьянич выходил на поле 19 раз, результативными действиями не отметился.
- «Барселона» обменяла 23-летнего Артура на 30-летнего Пьянича в в 2020 году. Его контракт рассчитан еще на три сезона.
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