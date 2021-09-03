«Они его не простят» – слова президента «Атлетико» Энрике Сересо, сказанные в июле 2021 года. Это он говорил о Гризманне и фанатах, а спустя месяц с небольшим вернул француза в клуб. Неужели между футболистом и саппортерами и правда все так жестко?

Да, да и да – Гризманн сам виноват, ведь он эпично испортил себе просто все: от кармы до карьеры. Хотя поначалу выглядело даже изящно – Антуан красиво ввернул объявление о том, что он остается в «Атлетико» в фильм Жерара Пике, который тот снимал о переходе Гризманна в «Барсу». Пике потом признавался: «Да, меня поимели», а раздевалка каталонцев моментально невзлюбила выскочку-француза и уже следующим летом была сильно против трансфера.

Антуан Гризманн («Атлетико») Фото: Getty Images

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Но ладно партнеры – это все игровое и наживное отчасти. Другое дело болельщики. Их Гризманн разозлил непоследовательностью, ведь менее чем через год после той самой истории он сообщил о том, что покидает Мадрид. Не нужно быть гением, чтобы понять, куда Антуан собрался, поэтому активные фанаты «Атлетико» моментально объявили Гризи крысой. И не просто крысой: в официальном заявлении самой большой фанатской организации «кольчонерос» выражалась надежда, что предатель-Гризманн больше никогда не наденет полосатую футболку.

Окей, это тоже можно пережить – француз, отправляясь впервые на «Ванда Метрополитано» в составе «Барселоны» сказал, что это футбол и так бывает, но он знает, что в «Атлетико» его любят. Он ошибся – со стадиона ему желали смерти, вывесили баннер «Ты хотел славы, но забыл быть человеком», а памятную табличку Гризманна перед стадионом заплевали и раскрасили.

Табличка француза – отдельная история. Она регулярно становится жертвой вандализма – несчастную то обливают краской, то заклеивают, то закидывают мусором. Так было все лето в 2019 году, сразу после перехода. Потом несколько раз после (особенно в дни приезда Гризманна в Мадрид), а слухи о возвращении запустили новую волну издевательств.

В ковидный кризис все скучали по болельщикам – наверное, кроме Гризманна. С фанами «Барселоны» у него тоже сразу не пошло – из-за летней истории, из-за цены трансфера и эффективности точно не на 120 млн евро. Дошло до того, что после ухода Месси вернувшиеся болельщики начали освистывать игрока, считая его одним из главных виновников ухода Лео – у француза одна из самых высоких зарплат в команде (около 35 млн евро, вторая после Месси). Незадолго до возвращения в «Атлетико» фанаты даже осадили его автомобиль и оскорбляли игрока.

Гризи не стоило так некрасиво уходить из Мадрида – негативной реакции было бы меньше, не сделай он такого шоу из трансфера. Но Антуан не просто был куплен – он помог «Барселоне» купить себя дешевле, сначала вступив в переговоры, а потом дождавшись даты, когда отступные уменьшатся с 200 млн евро до 120. Такое поведение возмутило даже мадридских боссов – они обвиняли и каталонцев, и игрока в нечестном поведении. На таком фоне любая негативная реакция на француза неудивительна.

Для понимания масштаба ненависти: после того, как летом поползли слухи о возвращении Гризманна, болельщики «Атлетико» запустили хештег #GriezmannNoTeQueremos (Гризманн, ты нам не нужен), и он захватил испаноязычный твиттер, ворвавшись в топ на второе место. Вторую жизнь в хештег вдохнула новость о переходе и все медиаактивности «Атлетико», как например объявление номера Гризи, старт продаж его футболок и так далее – болельщики везде оставляли этот тег. Люди постили игрушечных крыс в футболке Антуана, выкладывали записанные акты вандализма с его табличкой, оскорбительные мемы и прочие прелести народного творчества, вновь ворвавшись в топ.

Незадолго до ЧМ в России Гризманн вышел на замену в одном из матчей – и ему начал свистеть весь стадион. Тогда болельщики считали, что это будет последняя игра футболиста в полосатой футболке, поэтому не стеснялись. Ситуацию исправил Диего Симеоне, отправив Диего Година на разговор с фанатами. Те его послушали и начали заряжать остаток матча в поддержку француза – Антуан расплакался, доиграл, съездил на чемпионат мира и переподписал контракт, вспомнив и эту историю в интервью.

Спустя три года болельщики в твиттере выкладывают фотографию плачущего Гризманна под хештегом #GriezmannNoTeQueremos и пишут, что если каждый матч француза не будет заканчиваться так – то болельщики что-то делают неправильно. В примирение с фанатами не верит ни президент, ни фанаты, да, наверное, и сам Гризманн – страшно представить, каким у него получится дебют. «Ванда Метрополитано» как минимум на ближайший год – самая токсичная арена Европы.

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