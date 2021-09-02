Мадридский «Реал» собирается провернуть сразу три громких трансфера летом 2022 года.

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По информации Marca , главной целью «бланкос» станет подписание нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, которого не удалось выкупить в августе за 180 миллионов евро. В январе испанцы начнут переговоры с французским игроком и его агентами по условиям личного контракта, поскольку до истечения его соглашения с «ПСЖ» останется только полгода.

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Помимо Мбаппе, Флорентино Перес нацелен на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, которого также можно будет подписать свободным агентом, и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

За трансфер норвежского страйкера придется заплатить 75 млн евро, а также выплатить солидные комиссионные агенту игрока Мино Райоле.

Безусловно, чтобы провернуть все три трансфера руководству «Реала» придется сделать невозможное, ведь за каждым из вышеназванных игроков охотятся сразу по несколько европейских грандов с большими финансовыми возможностями.

Погба и Мбаппе уже выразили желание играть за мадридцев, их контракты истекают летом.

Контракт Холанна рассчитан до 2024 года.

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