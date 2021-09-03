Антуан Гризманн официально вернулся в мадридский «Атлетико». Пока неизвестно насколько обрадуются болельщики в Мадриде переходу француза. Но появилась информация о том, что в раздевалке «Барселоне» точно есть несколько людей, которым уход Гризманна пришелся по душе.

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Уже давно ходили слухи о том, что Гризманн – нежеланный гость в столице Каталонии. Однажды он уже успел насолить руководству «Барсы», когда объявил о том, что останется в Мадриде. И сделал это Гризманн очень даже некрасиво по отношению к Жерару Пике. Защитник «сине-гранатовых» предложил Гризманну снять фильм о его трансфере, чтобы подогреть и подготовить болельщиков. Все было готово, и в последний момент Антуан прямо во время съемок заявил, что останется в «Атлетико».

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Пике потом признавался: «Да, меня поимели», а в раздевалке «Барсы» сразу стали недолюбливать француза. В Каталонии Гризманн не стал своим, и многие в клубе вздохнули с облегчением, узнав о трансфере Антуана, сообщает Diario Sport

Гризманн переходил в «Барселону» за 120 млн евро.

«Барса» отдала Антуана в аренду с правом выкупа за 40 миллионов.

Чемпионат Испании «Я стал одним из ваших фанатов». Гризманн – болельщикам «Барсы» 01/09/2021 В 14:43