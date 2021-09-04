Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити встретился с президентом Жоаном Лапортой, чтобы обсудить будущее в каталонском клубе.

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Минувшим летом «Барселона» усиленно пыталась продать 27-летнего француза, но игрок наотрез отказался уходить из клуба и попросил о встрече с руководством. На ней, помимо Умтити и Лапорты, присутствовали вице-президент каталонцев Рафа Юстен и директор Матеу Алемани. Как сообщает Mundo Deportivo , начало встречи получилось очень напряженным. Лапорта сильно давил на Умтити и упрекал в том, что он хочет остаться в «Барсе», хотя давно потерял статус игрока основы. Также президент «Барсы» упомянул, что главный тренер Роналд Куман не рассчитывает на него.

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Умтити попросил о возможности объяснить ситуацию. Он сказал, что врачи клуба никогда не были уверены в характере его травмы, поэтому он избегал рискованных операций на колене. Француз признался, что нашел врача на собственные деньги и работает с ним уже несколько месяцев. Показатели подтверждают прогресс в восстановлении: физическая готовность игрока находится на высоком уровне.

Лапорта, Юсте и Алемани внимательно выслушали объяснения Умтити, после чего президент «Барсы» сказал, что всегда верил в него и убежден, что Самуэль заслужил еще один шанс. Босс «Барсы» признал, что клуб уделил положению француза недостаточно много внимания. После этого Умтити не сдержал эмоций и заплакал. Лапорта обнял его и пообещал поговорить с Куманом, чтобы тренер более чутко относился к сложной ситуации, в которую попал Умтити.

Контракт Самуэля Умтити с «Барселоной» действует до лета 2023 года.

В минувшем сезоне 27-летний защитник сыграл 13 матчей в Ла Лиге.

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