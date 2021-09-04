Полузащитник Эдуардо Камавинга, как и Килиан Мбаппе, во время принятия решения о трансфере поставил во главу угла свою мечту сыграть за мадридский «Реал», а не экономическую выгоду от контракта.

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Зарплата футболиста в Мадриде значительно меньше той, чем был готов предложить «ПСЖ» (по информации инсайдеров, новичок «Реала» сейчас получает 4 млн евро в год). Кроме того, Камавинга убедил руководство «Ренна» принять предложение испанцев (31 млн евро), менее привлекательное в сравнении с суммой, которую готов был заплатить «ПСЖ». Пожелания Эдуардо приняли во внимание, сообщает AS

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Камавинга представлял «Ренн» с 2019 по 2021 годы.

У него 3 матча и 1 гол за сборную Франции.

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