Опубликован текст бюрофакса бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который аргентинский форвард направил тогдашнему президенту клуба Жозепу Бартомеу. В нем Лео заявляет о намерении покинуть «Барсу».
Доступ к документу получило каталонское издание Mundo Deportivo. Бюрофакс был отправлен 24 августа 2020 года и начинается со следующих слов: «В соответствии с пунктом 3.1 контракта, который был заключен 25 ноября 2017 года, я выражаю готовность расторгнуть трудовой договор 30 августа 2020 года».
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Последнее соглашение Месси с «Барселоной» действовало с 1 июля 2017 года по 30 июня 2021 года. А в пункте 3.1. сказано, что в конце сезона-2019/20 аргентинец может покинуть клуб бесплатно, «если сообщит о своем желании до 10 июня 2020 года». Лео воспользовался прописанным в контракте пунктом, но нарушил срок на 2,5 месяца. Впрочем, у форварда нашлось объяснение этому: «Считаю, что временные рамки права на одностороннее расторжение контракта без объяснения причин должны толковаться в соответствии с исключительными обстоятельствами, которые сложились в сезоне-2019/20 и были вызваны пандемией коронавируса».
Датой окончания сезона-2019/20 Месси называет 23 августа – день финала Лиги чемпионов. И настаивает на том, что своевременно направил запрос об уходе «учитывая исключительность сезона-2019/20, который завершился лишь вчера, и нежелание вредить «Барселоне», которая закончила сезон 14 августа вылетом из Лиги чемпионов и вернулась в Каталонию 15 августа».
В последнем абзаце бюрофакса Месси настаивает на том, что его просьба об уходе, несмотря на действующий еще год контракт, оправдана: «В любом случае, в течение 10 дней после завершения сезона, выполняя установленные в пункте 3.1. контракта положения, которые должны толковаться в соответствии с исключительными обстоятельствами сезона-2019/20, я пользуюсь правом расторгнуть контракт. Хочу осуществить это 30 августа 2020 года. Все последствия будут такими, как указано в вышеназванном пункте контакта 3.1. Ваш Лионель Месси».
- В межсезонье-2020 Месси планировал уйти из «Барселоны», но его убедили отработать соглашение до конца. Спустя год Лео все же покинул клуб, которому посвятил 17 лет профессиональной карьеры.
- Каталонцы объявили, что не могут продлить контракт с Месси из-за финансовых и структурных препятствий со стороны Ла Лиги. В результате аргентинец на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».
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