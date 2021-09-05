Опубликован текст бюрофакса бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который аргентинский форвард направил тогдашнему президенту клуба Жозепу Бартомеу. В нем Лео заявляет о намерении покинуть «Барсу».

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Доступ к документу получило каталонское издание Mundo Deportivo . Бюрофакс был отправлен 24 августа 2020 года и начинается со следующих слов: «В соответствии с пунктом 3.1 контракта, который был заключен 25 ноября 2017 года, я выражаю готовность расторгнуть трудовой договор 30 августа 2020 года».

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Последнее соглашение Месси с «Барселоной» действовало с 1 июля 2017 года по 30 июня 2021 года. А в пункте 3.1. сказано, что в конце сезона-2019/20 аргентинец может покинуть клуб бесплатно, «если сообщит о своем желании до 10 июня 2020 года». Лео воспользовался прописанным в контракте пунктом, но нарушил срок на 2,5 месяца. Впрочем, у форварда нашлось объяснение этому: «Считаю, что временные рамки права на одностороннее расторжение контракта без объяснения причин должны толковаться в соответствии с исключительными обстоятельствами, которые сложились в сезоне-2019/20 и были вызваны пандемией коронавируса».

Датой окончания сезона-2019/20 Месси называет 23 августа – день финала Лиги чемпионов. И настаивает на том, что своевременно направил запрос об уходе «учитывая исключительность сезона-2019/20, который завершился лишь вчера, и нежелание вредить «Барселоне», которая закончила сезон 14 августа вылетом из Лиги чемпионов и вернулась в Каталонию 15 августа».

В последнем абзаце бюрофакса Месси настаивает на том, что его просьба об уходе, несмотря на действующий еще год контракт, оправдана: «В любом случае, в течение 10 дней после завершения сезона, выполняя установленные в пункте 3.1. контракта положения, которые должны толковаться в соответствии с исключительными обстоятельствами сезона-2019/20, я пользуюсь правом расторгнуть контракт. Хочу осуществить это 30 августа 2020 года. Все последствия будут такими, как указано в вышеназванном пункте контакта 3.1. Ваш Лионель Месси».

В межсезонье-2020 Месси планировал уйти из «Барселоны», но его убедили отработать соглашение до конца. Спустя год Лео все же покинул клуб, которому посвятил 17 лет профессиональной карьеры.

Каталонцы объявили, что не могут продлить контракт с Месси из-за финансовых и структурных препятствий со стороны Ла Лиги. В результате аргентинец на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

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