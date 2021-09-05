Обнародован размер бонуса за лояльность, который прописан в соглашении форварда Антуана Гризманна с «Барселоной».
Diario Sport опубликовал подробности контракта нападающего. Гризманн получил бы 7 миллионов евро, если бы остался игроком «Барсы» до 30 июня 2022 года. Кроме того, за сезоны-2022/23 и 2023/24 ему выплатили бы по 6,5 миллионов евро бонусов за лояльность.
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Несложные подсчеты показывают, что на переходе Гризманна в «Атлетико» экономия каталонского клуба составила как минимум 7 миллионов евро, а как максимум – 20 миллионов, которые прописаны в договоре.
- Гризманн играл за «Барселону» с 2019 года, а до этого выступал за «Атлетико», куда принял решение вернуться.
- В прошлом сезоне он сыграл 51 матч во всех турнирах, забив 20 мячей.
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