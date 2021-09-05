Обнародован размер бонуса за лояльность, который прописан в соглашении форварда Антуана Гризманна с «Барселоной».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Diario Sport опубликовал подробности контракта нападающего. Гризманн получил бы 7 миллионов евро, если бы остался игроком «Барсы» до 30 июня 2022 года. Кроме того, за сезоны-2022/23 и 2023/24 ему выплатили бы по 6,5 миллионов евро бонусов за лояльность.

Чемпионат Испании Игроки «Барсы» обрадовались уходу Гризманна (Sport) ВЧЕРА В 19:58

Несложные подсчеты показывают, что на переходе Гризманна в «Атлетико» экономия каталонского клуба составила как минимум 7 миллионов евро, а как максимум – 20 миллионов, которые прописаны в договоре.

Гризманн играл за «Барселону» с 2019 года, а до этого выступал за «Атлетико», куда принял решение вернуться.

В прошлом сезоне он сыграл 51 матч во всех турнирах, забив 20 мячей.

Чемпионат Испании Гризманн зря вернулся в «Атлетико». Фанаты его уничтожат 03/09/2021 В 06:30