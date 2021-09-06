Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о разнице между каталонским клубом и «Манчестер Сити». По словам аргентинца, его удивило, что тренировочный комплекс «Барсы» был закрыт за час до официальной тренировки.
«В «Ман Сити» мы обычно приезжали по крайней мере за полтора часа до тренировки. Здесь я подумал, что буду на базе на час раньше, чтобы посмотреть, смогу ли чем-нибудь заняться в тренажерном зале. Но нет, даже свет был выключен», – приводит слова Агуэро Sport.es.
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- Серхио Агуэро покинул «Манчестер Сити» после сезона-2020/21.
- В прошлом сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал один ассист.
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