Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о разнице между каталонским клубом и «Манчестер Сити». По словам аргентинца, его удивило, что тренировочный комплекс «Барсы» был закрыт за час до официальной тренировки.
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«В «Ман Сити» мы обычно приезжали по крайней мере за полтора часа до тренировки. Здесь я подумал, что буду на базе на час раньше, чтобы посмотреть, смогу ли чем-нибудь заняться в тренажерном зале. Но нет, даже свет был выключен», – приводит слова Агуэро Sport.es.
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  • Серхио Агуэро покинул «Манчестер Сити» после сезона-2020/21.
  • В прошлом сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал один ассист.
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