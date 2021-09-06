Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о разнице между каталонским клубом и «Манчестер Сити». По словам аргентинца, его удивило, что тренировочный комплекс «Барсы» был закрыт за час до официальной тренировки.

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«В «Ман Сити» мы обычно приезжали по крайней мере за полтора часа до тренировки. Здесь я подумал, что буду на базе на час раньше, чтобы посмотреть, смогу ли чем-нибудь заняться в тренажерном зале. Но нет, даже свет был выключен», – приводит слова Агуэро Sport.es

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Серхио Агуэро покинул «Манчестер Сити» после сезона-2020/21.

В прошлом сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал один ассист.

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