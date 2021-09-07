Трансферное окно закрыто, безумные сделки и самые ожидаемые переходы состоялись. Лето-2021 подарило болельщикам то, что раньше было возможно лишь в футбольных симуляторах.

Однако есть действительно большой несостоявшийся трансфер межсезонья. В мае Зинедин Зидан покинул мадридский «Реал». В самом начале лета только ленивый не строил догадки о том, куда направится Зизу. Но в череде головокружительных переходов разговоры о будущем французского тренера исчезли. Впрочем, как и сам экс-коуч «бланкос». Какие слухи ходили о будущем легенды «Реала» и куда вообще подевался Зидан?

Мечта о сборной Франции

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Вскоре после объявления мадридского «Реала» об уходе Зидана в медиа стали появляться многочисленные догадки о следующем месте работы француза. И одним из самых популярных вариантов логично стала сборная. Зизу не раз говорил, что любит Францию и национальную команду. О желании управлять «трехцветными» знал и президент мадридцев Флорентино Перес. Фабрицио Романо в твиттере опубликовал его слова.

Зинедин Зидан Фото: Getty Images

«Зидан мечтает стать тренером сборной Франции. Уверен, он этого добьется. Мне он по-прежнему очень нравится. Если однажды Зинедин захочет вернуться в «Реал», то пусть знает, что здесь в любом случае его дом».

Французские болельщики очень ждали Зизу в сборной. О замене Дидье Дешама заговорили еще до его краха на Евро-2020. После чемпионата мира 2018 года игра сборной Франции стала невероятно скучной. Команда все чаще выигрывала матчи за счет индивидуального мастерства отдельных футболистов, а в раздевалке начались непонятные ссоры . Дешам так и не нашел подход к амбициозному Мбаппе. А вот Зидан действительно мог бы раскрыть француза – он разглядел талант Килиана еще в 2014-м и тогда же предложил купить его в «Реал». Зинедин мог бы дать сборной новые идеи, в которых она так нуждается.

«Это человек, который нравится мне. Давайте не будем перечислять его достижения в качестве игрока и тренера. Однажды Зидан возглавит сборную Франции. Когда? Не знаю. Сенсаций от меня не ждите», – говорил президент федерации футбола Франции Ле Гре.

Однако Дешам минимум до зимы 2022 года будет рулить Францией, а слухи про Зизу в сборной исчезли так же стремительно, как и появились. В национальной команде тренера пока точно не ждут.

В «Ювентус» вместо Пирло

Еще одна популярная теория преследовала Зидана сразу после расставания с Мадридом. Поговаривали, что француз может возглавить «Ювентус» и сменить очевидно провалившегося в Турине Андреа Пирло. Боссы «бьянконери» были серьезно настроены на переговоры с трехкратным победителем Лиги чемпионов в качестве тренера.

Зинедин Зидан на матче легенд Франция-98 – FIFA-98 Фото: Getty Images

Руководство «Юве» давно хочет взять в руки главный европейский трофей, а Зинедин знает все о завоевании ушастого кубка. Сам Зидан, со слов Marca, также очень хотел поработать в другом чемпионате, ведь вся его тренерская карьера прошла во главе «Реала».

Почему Зинедин не поехал работать в Италию – непонятно. Туринцы решили ситуацию с Пирло классическим возвращением Массимилиано Аллегри, а Зизу снова остался не у дел.

Карьера в Лиге 1

Еще один вызов для Зидана – возглавить команду из чемпионата Франции. Ходили слухи, что шейхи очень хотят видеть его в «Пари Сен-Жермен». Как и боссов «Ювентуса», парижских богачей вдохновлял тройной успех Зидана в Лиге чемпионов. А еще француз, возможно, помог бы удержать в команде рвущегося в Испанию Килиана Мбаппе.

Маурисио Почеттино и Зинедин Зидан Фото: Getty Images

После перехода в «ПСЖ» Серхио Рамоса слухи о Зидане обросли более четким силуэтом. А потом трансферная кампания парижан набрала бешеные обороты. Трансферы Лионеля Месси, Джанлуиджи Доннаруммы и Жоржиньо Вейналдума перечеркнули планы «ПСЖ» о смене тренера – на его зарплату банально не хватит бюджета команды, писали в L'Équipe.

Зизу по-прежнему остается на прицеле вице-чемпиона Франции, потому что парижские боссы не до конца верят, что Почеттино справится с перенасыщенным звездами составом.

Куда делся Зидан?

Почему слухи вокруг бывшего тренера «Реала» так быстро испарились? Один из топ-тренеров современности сидит без работы, клубы Европы не ведут переговоры о заключении контракта, а медиа больше не рисуют теории заговора. Все просто – Зидан не собирается работать в сезоне-2021/22. Он взял год перерыва и собирается с мыслями по поводу будущего, о чем объявил изданию Libertad Digital.

Зинедин прямо сейчас поглощен новым проектом. Он открыл футбольную школу Zidane Five Club. Француз занят расширением этого бизнеса, поэтому все его мысли пока далеки от работы в клубах. Практически все свободное время Зидан посещает тренировки молодых игроков и раздает советы.

Еще Зизу просто отдыхает от тренерской деятельности, о чем не забывает докладывать в инстаграме . Француз активно играет в сквош, фоткается во время утренних пробежек с женой и зависает на белоснежных яхтах с загорелыми сыновьями.

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