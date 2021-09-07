Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что его отношения с бывшим тренером каталонцев Пепом Гвардиолой изменились после того, как футболист начал встречаться с певицей Шакирой.
«Мы достигли критической точки напряжения с ним и с раздевалкой в целом. Тема Моуринью очень утомительна. Пеп хочет абсолютного контроля над всем, что происходит. Я начал встречаться с Шакирой, и отношения с ним поменялись. Теперь отношения идеальные. На меня было большое давление, и, если бы был хоть один момент, я мог бы подумать об уходе после сезона-2011/12», – приводит слова Пике Marca.
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- Жерар Пике начал встречаться с Шакирой в 2011 году.
- Гвардиола покинул «Барселону» по окончании сезона-2011/12.
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