Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, в каком состоянии пребывает проект европейской Суперлиги.
«Проект Суперлиги жив. Три клуба остаются сильными в своей борьбе. Давление и все попытки санкций ни к чему не привели. Многие клубы поддерживают нас и советуют продолжать работу, потому что им нравится сама идея такого турнира. УЕФА ничего не может сделать, чтобы остановить развитие проекта. Они закрыли возбужденные дела, а санкции против английских клубов остались без эффекта. Это будет очень привлекательное соревнование, самое привлекательное в мире, от которого клубы только выиграют», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
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- Об организации европейской Суперлиги объявили 12 клубов, но затем девять из них вышли из проекта.
- «Реал», «Барса» и «Юве» не теряют веры в успех турнира и продолжают работу над его созданием.
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