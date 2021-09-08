Мадридский «Атлетико» за последние 10 лет инвестировал в общей сложности 996 миллионов евро в покупку футболистов, а заработки от продажи игроков составили 932,25 миллиона, но эти цифры не официальные, поскольку клуб не раскрывает подробности финансовых соглашений с другими командами.

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Прошедшим летом инвестиции в команду (60 миллионов евро) намного превысили заработок от продажи (23,7 миллиона), но стоит учесть, что к концу сезона мадридцы могут получить порядка 78 миллионов евро от продажи футболистов, которые находятся в настоящее время в аренде. Называются имена Сауля Ньигеса («Челси»), Альваро Мораты («Ювентус») и Иво Грбича («Лилль»).

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Если сделки завершатся успешно к июню следующего года, то в этом сезоне «Атлетико» заработает около 101,7 миллионов евро, что примерно на 41 миллион больше, чем они израсходовали на минувшую кампанию. Цифры приводит Get Spanish Football News со ссылкой на Goal Espana.

В текущем сезоне «Атлетико» идет на 5-м месте в Ла Лиге после 3-х игр (7 очков).

Главным тренером клуба является Диего Симеоне.

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