Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что его не волнует уход Лионеля Месси из «Барселоны» во французский «ПСЖ», потому что в чемпионате Испании играют такие яркие молодые игроки, как Винисиус.

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«Когда Криштиану и Неймар ушли, это выглядело как катастрофа. Когда стало понятно, что это произойдет с Месси, я ни о чем не беспокоился. У нас есть такие молодые игроки, как Винисиус», – приводит его слова TyC Sports в твиттере.

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Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси до подписания в августе контракта с «ПСЖ» всю карьеру выступал за «Барселону».

21-летний бразилец Жуниор Винисиус играет за мадридский «Реал».

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