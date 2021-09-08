Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, как изменилась игра каталонской команды с уходом Лионеля Месси.
«Тактика поменялась не так сильно, но без мяча «Барселона» может действовать лучше. Теперь у нас нет индивидуальных качеств Лео, но в прессинге команда стала лучше», – приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
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- 5 августа «Барса объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси в связи с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» двухлетний контракт, включающий опцию продления еще на один сезон.
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