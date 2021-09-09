Мадридское лето-2021 плотно ассоциируется лишь с одним человеком. Килиан Мбаппе пять дней переходил в «Реал», но остался в «ПСЖ» – теперь фанаты «бланкос» ждут, что француз окажется на «Бернабеу» через год. Самое удивительное, что сорванный трансфер не довел никого до депрессии: люди готовы потерпеть, понимая, что сэкономленные 200 млн евро будут потрачены гораздо разумнее.

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Журналисты Marca уже предположили, что в 2022-м Флорентино Перес сосредоточится на бесплатных Мбаппе и Погба (у обоих истекают контракты) и вложится в Эрлинга Холанна, чей договор с «Боруссией» действует до 2024 года. Ниже – пять главных вопросов по трансферной кампании «Реала».

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Сколько в действительности придется заплатить за Мбаппе?

Килиан с детства мечтает о «Мадриде», но родители грамотно запрограммировали его карьеру: он стал звездой в «Монако», перешел в основу «ПСЖ», а теперь по-настоящему дорос до мечты. Но важно понимать: когда Мбаппе было всего 13 лет, его мама заявила «Челси», что в будущем лондонцы предложат за парня больше 50 млн фунтов – так и вышло.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Короче, в семье Килиана знают ему цену и не пойдут в «Реал» только из романтических побуждений. Та же Marca предположила, что «Мадрид» потратит на Мбаппе около 80 млн евро – в эту сумму войдут все бонусы для семьи и комиссионные выплаты. Впрочем, это все равно лучше, чем 200 млн только для «ПСЖ».

Сколько будет стоить Погба?

Поль, как и Килиан, давно восхищается «Реалом» и планировал перейти к Зинедину Зидану. Сейчас Зизу уже нет, но Погба по-прежнему лоялен к «бланкос». Проблема в том, что делами полузащитника «МЮ» управляет Мино Райола, который по разным данным заработал на переезде Поля в Манчестер от 27 до 49 млн евро. Наивно думать, что сейчас итальянец согласится на меньшие суммы. Учитывая подъемные для Погба, эта сделка может обойтись «Реалу» примерно в 50-70 млн евро.

Что известно про Холанна?

Летом 2021-го на Эрлинга охотились пираньи из «Челси», но суперстрайкер тихонечко остался в «Боруссии». Есть два варианта: либо папа Альфи посоветовал еще позабивать за Дортмунд, либо сам Холанн договорился с боссами клуба, что следующим летом его точно отпустят за вменяемые деньги. Второй подход вполне разумен: Эрлинг явно мечтает выступать не за «Боруссию», а у любимых клубов норвежца сейчас беды с деньгами. Соответственно, парень, чей контракт истекает нескоро, рассчитывает на скидку за лояльность.

Эрлинг Холанн, «Боруссия» Фото: Getty Images

Впрочем, если «Реал» правда будет хантить Эрлинга, то мадридцы вряд ли заплатят за него меньше 100 млн евро – и это еще самая низкая планка. Кроме того, у Холанна тот же продюсер, что и у Погба. От «Боруссии» Мино получил 15 млн евро, но тогда Эрлинг был мальчиком без опыта в элитных лигах. Сейчас комиссия за помощь в трансфере вырастет в разы.

Сколько потратит «Реал» и от кого придется избавляться?

Даже по самым скромным оценкам «Мадрид» затратит на троих игроков не меньше 300 млн евро. Понятно, что это все равно выгодно, но Пересу однозначно придется расстаться с кем-то из номинальных звезд.

Самым вероятным пока выглядит прощание с Эденом Азаром: в 2022-м будет последний шанс получить за травматичного бельгийца хоть какие-то ощутимые деньги. А еще избавление от Эдена облегчит ведомость примерно на 25-30 млн евро в год (оклад Азара плюс налоги).

Что смущает в плане Переса?

Во-первых, Флорентино повторяет свои же ошибки из начала нулевых: босс думает о звездах и плюет на конкретные дыры в составе. Сейчас у «Реала» жуткие траблы в центре обороны (минус Рамос и Варан – это серьезно), но Перес потратил весь дедлайн на подписание Мбаппе. Если ситуация повторится летом 2022-го, то «Мадрид» не спасут приглашенные бисты – в команде возникнет еще более мрачный дисбаланс, чем сейчас в «ПСЖ».

Флорентино Перес и Карло Анчелотти, «Реал» Фото: Getty Images

Ни Начо, ни Милитао не соответствуют уровню клуба, который всерьез рассчитывает на победу в ЛЧ, но Переса это не парит. Он ведет себя как новичок в футбольном Fantasy – подписывает легенд в полузащиту и атаку, полностью забивая на оборону. Есть ощущение, что если бы не солидный статус Алабы, Флорентино бы вообще обошелся без инвестиций в защиту: зачем, если все равно имеются хоть какие-то игроки?

Вторая дилемма Переса – судьба Карло Анчелотти. Сейчас его состав годится для борьбы за золото в Ла Лиге, но не для победы в ЛЧ. Если представить, что Карло возьмет Примеру (хотя это не удавалось ему и с более мощным «Реалом»), то все равно непонятно, заслуживает ли итальянец второго сезона.

Время показало, что Анчелотти так и остался тренером из нулевых: неплохо готовится к большим матчам и создает атмосферу в раздевалке, но не ставит внятную игру. Будет странно доверить Мбаппе, Холанна и Погба мужчине, который недавно за три года опустился из «Баварии» в «Эвертон». С другой стороны, Карло известен умением расположить звезд на поле и не мешать им играть: в теории этого может хватить для пятого триумфа в ЛЧ. Печалит лишь то, что Перес вряд ли задумывается о такой мелочи, как тренер. Судя по трансферным планам, Флорентино до сих пор считает, что титулы приносят строго игроки, а не коучи.

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