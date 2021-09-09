«Барселоне» придется заплатить «Ливерпулю» 20 млн евро за Филиппе Коутиньо, если бразилец проведет за каталонцев еще 10 матчей.

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В соглашении клубов прописано, что бонусная выплата мерсисайдцам составит 20 млн евро, если Коутиньо проведет за «Барсу» 100 игр, сообщает Daily Star

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В данный момент Коутиньо провел 90 матчей за «Барсу» и забил 23 мяча. Он был куплен каталонцами в январе 2018 года за 135 млн евро.

Общий долг «Барселоны» составляет 1,35 млрд евро.

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