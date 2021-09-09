Опубликовано 09/09/2021 в 17:12 GMT

Нападающий «РБ Зальцбург» Карим Адейеми может перейти в «Барселону» или «Ливерпуль».

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Английский и каталонский клубы планируют сделать «Ред Буллу» предложение в зимнее трансферное окно. Также за игроком следят «Бавария» и дортмундская «Боруссия», сообщает Transfermarkt . Отмечается, «Зальцбург» хочет получить около 30 млн евро за Адейеми.

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Контракт немецкого футболиста рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Адейеми провел 6 матчей в чемпионате Австрии и забил 6 мячей.

Форвард дебютировал за сборную Германии в матче против Армении (6:0) и в первой же встрече отметился голом.

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