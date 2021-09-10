Президент «Барселоны» Жоан Лапорта готов подать в суд на своего предшественника Жозепа Марию Бартомеу за недобросовестную работу на посту.

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По информации El Confidencial , 59-летний управленец уже нанял адвоката по уголовным делам Хосепа Рамона Сорни, который будет расследовать дело. Лапорта намерен привлечь к ответственности Бартомеу и его совет директоров и требует объяснить убытки в размере 487 миллионов евро, которые продолжают расти.

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Бартомеу уволили из «Барсы» осенью 2020 года, Лапорта занял президентское кресло после выборов в марте 2021-го.

Полиция уже арестовывала Бартомеу после обысков в клубном офисе.

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