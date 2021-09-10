Опубликовано 10/09/2021 в 09:25 GMT

Стало известно, кто занял шкафчик Лионеля Месси в раздевалке «Барселоны» – экс-капитан «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно ушел в «ПСЖ».

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По информации Sport.es , хранить вещи в бывшем шкафчике Месси будет голландский новичок «Барсы» Люк де Йонг. Форвард занял место между вратарем Марк-Андре тер Стегеном и нападающим Серхио Агуэро.

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31-летний Де Йонг перешел в «Барселону» из «Севильи», каталонцы заплатят 1 миллион евро и имеют опцию выкупа.

В сезоне-2020/21 Де Йонг забил девять мячей и отдал один ассист в 48 матчах.

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