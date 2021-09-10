Футбольный агент Жорже Мендеш после удачного итога трансферной кампании Криштиану Роналду занялся нападающим испанской «Барселоны» Ансу Фати, услуги которого предложил «Манчестер Сити» и ряду других европейских клубов. Вероятнее всего, что Мендеш пошел на такой шаг, чтобы выбить у «сине-гранатовых» более жирный новый контракт для 18-летнего игрока.
Но главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола попросил спортивного директора Чики Бегиристайна не вступать в переговоры с Мендешем. С одной стороны, Пеп якобы не хочет навредить родной «Барселоне», с другой, опасается, что «Сити» могут использовать для иных целей, сообщает El Nacional.
Чемпионат Испании
Пике: «Начал встречаться с Шакирой, и отношения с Пепом изменились»
- Действующий контракт Фати действует до конца сезона-2021/22.
- Ушедшим летом главный актив Мендеша – Криштиану Роналду – неожиданно вернулся в «Манчестер Юнайтед».
- Этот переход, вероятно, организовал именно Мендеш, сначала предложивший нападающего «Манчестер Сити».
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, обвиняемый в изнасиловании, останется под стражей до 24 января
Чемпионат Испании
«Барселона» отдала 10-й номер Месси 18-летнему воспитаннику
Чемпионат Англии
Артету рано увольнять. «Сити» разбил «Арсенал» не только из-за него