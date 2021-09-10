Футбольный агент Жорже Мендеш после удачного итога трансферной кампании Криштиану Роналду занялся нападающим испанской «Барселоны» Ансу Фати, услуги которого предложил «Манчестер Сити» и ряду других европейских клубов. Вероятнее всего, что Мендеш пошел на такой шаг, чтобы выбить у «сине-гранатовых» более жирный новый контракт для 18-летнего игрока.

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Но главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола попросил спортивного директора Чики Бегиристайна не вступать в переговоры с Мендешем. С одной стороны, Пеп якобы не хочет навредить родной «Барселоне», с другой, опасается, что «Сити» могут использовать для иных целей, сообщает El Nacional

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Действующий контракт Фати действует до конца сезона-2021/22.

Ушедшим летом главный актив Мендеша – Криштиану Роналду – неожиданно вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Этот переход, вероятно, организовал именно Мендеш, сначала предложивший нападающего «Манчестер Сити».

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