Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Разочарования нет, но ясно, что он отличный игрок, и мы желаем ему удачи. У нас очень сильная команда», – приводит слова Анчелотти Marca.
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- «ПСЖ» не отпустил Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов евро в летнее трансферное окно.
- Соглашение Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.
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