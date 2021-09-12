Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
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«Разочарования нет, но ясно, что он отличный игрок, и мы желаем ему удачи. У нас очень сильная команда», – приводит слова Анчелотти Marca.
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  • «ПСЖ» не отпустил Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов евро в летнее трансферное окно.
  • Соглашение Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.
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