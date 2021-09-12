Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может перейти в «Барселону». В трансфере каталонца заинтересован лично Роналд Куман.
Голландский коуч хочет усилить состав каталонцев функциональным игроком средней линии. Изначально приоритетом для сине-гранатовых был Жоржиньо Вейналдум, но бывший игрок «Ливерпуля» предпочел «ПСЖ», сообщает Mundo Deportivo.
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- Контракт Тилеманса с «Лестером» истекает летом 2023 года.
- Рыночная стоимость бельгийца оценивается в 55 млн евро.
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