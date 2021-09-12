Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что уход Лионеля Месси из «Барселоны» не связан с экономическими причинами.
«Я думаю, в следующем сезоне по финансовым отчетам «Барселоны» мы поймем, мог ли Месси остаться на самом деле или нет. Я уважаю решение клуба, но нужно говорить все как есть. Это не было экономическим решением, я точно знаю. Я обсуждал это с Лапортой лично, по телефону и с его советом директоров. Если бы причина была экономической, мы бы нашли решение», – приводит слова Тебаса Sport.es.
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- 5 августа «Барса объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси в связи с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» двухлетний контракт, включающий опцию продления еще на один сезон.
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